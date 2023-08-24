Новосибирцы сообщают загоревшемся после удара молнии доме

Из-за удара молнии загорелся частный дом. Фото: "Новосибирск с огоньком"

Новосибирцы сообщают в соцсетях о пожаре в одном из частных домов Калининского района вечером в четверг, 24 июня. По словам горожан, возгорания случилось после удара молнии в постройку.

— Молния ударила в дом в Калининском районе. На месте работают пожарные, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Напомним, сильная гроза началась в Новосибирске около одиннадцати часов вечера и по прогнозам синоптиков не утихнет еще пару часов. Из-за непогоды у людей отключают электричество, а в аэропорту не могут сесть самолеты.

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