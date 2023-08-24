Последствия грозы в Новосибирске 24 августа 2023: улицы плывут, самолеты не могут приземлиться

Улицы затопило из-за дождя. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Горожане засняли на видео последствия грозы в Новосибирске 24 августа 2023. Из-за разгулявшейся погоды не могут сесть самолеты, в домах отключают свет, а улицы тонут в потоках воды.

На проблемы с отключением электричества жалуются жители «Чистой Слободы», микрорайона «Весенний» и «Троллейный». У многих жителей центра дома мигает свет.

По городским улицам побежали традиционные «реки». И если на центральных магистралях ливневки еще справляются со своей работой, но внутридворовые проезды кое-где напоминают одну большую лужу. И автомобилисты уже ощутили на себе последствия езды по мокрому асфальту в плохую видимость: возле Горского жилмассива «Тойота» въехала в разделительные блоки. Цены на такси также взлетели в два раза.

Тем временем, в аэропорту не смогли приземлиться несколько самолетов. Согласно онлайн-табло аэропорта на посадку задерживаются рейсы из Красноярска, Иркутска и Сочи. Некоторые самолеты отправили на посадку в аэропорт Барнаула.

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