В Новосибирске снесут больше 9 тысяч гаражей возле «Ауры»

В Новосибирске решили снести больше 9 тысяч гаражей у ТЦ «Аура». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют снести 9,4 тысяч гаражей в Центральном районе рядом с торгово-развлекательным центром «Аура». Об этом сообщили в мэрии города.

— После демонтажа гаражей на участке планируется построить многоэтажные дома и объекты соцобслуживания. Приобретение у граждан и юридических лиц принадлежащих им объектов недвижимости осуществляется по цене, согласованной застройщиком и собственниками, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее в Новосибирске запланировали снести гаражи между улицами Демакова и Кутателадзе в Академгородке, чтобы на их месте построить парк Чербузы.

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