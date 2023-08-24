В Новосибирске снесут больше 9 тысяч гаражей возле «Ауры»

В Новосибирске решили снести больше 9 тысяч гаражей у ТЦ «Аура».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске планируют снести 9,4 тысяч гаражей в Центральном районе рядом с торгово-развлекательным центром «Аура». Об этом сообщили в мэрии города.
— После демонтажа гаражей на участке планируется построить многоэтажные дома и объекты соцобслуживания. Приобретение у граждан и юридических лиц принадлежащих им объектов недвижимости осуществляется по цене, согласованной застройщиком и собственниками, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, ранее в Новосибирске запланировали снести гаражи между улицами Демакова и Кутателадзе в Академгородке, чтобы на их месте построить парк Чербузы.
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