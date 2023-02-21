В новосибирском Академгородке будут сносить гаражи для строительства сквера Чербузы

В Новосибирске снесут гаражи ради строительства сквера. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске снесут гаражи между улицами Демакова и Кутателадзе в микрорайоне «Щ» в Академгородке. Владельцы металлических боксов заметили объявления от районной администрации 20 февраля. Об этом сообщают «Родные берега».

В администрации оповестили владельцев гаражей об освобождении данной территории под строительство парка Чербузы. Боксы необходимо убрать самостоятельно, либо в начале лета этим займется муниципалитет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о разработке концепции нового сквера.

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