В Новосибирске опрашивают жителей микрорайона «Щ», каким они хотят видеть новый парк «Чербузы»

В Новосибирске готовят проект нового парка. Фото: Зеленый Новосибирск.
В Новосибирске построят парк «Чербузы» в Советском районе, основываясь на мнении местных жителей. Рабочее название парку дали в честь ручья, который протекает возле микрорайона «Щ». Опрос запустили в группе «Зелёный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
– Территория будущего парка проходит через весь микрорайон от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы, – сообщили в группе.
Разработкой концепции парка занимается департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии вместе со строительной компанией «Д54».
Местным жителям предложили составить портрет посетителя этой территории, ответить на вопросы о главных проблемах местности и указать связанные с ней исторические факты. Поучаствовать в проектировании парка можно будет до 10 ноября.
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