В Новосибирске опрашивают жителей микрорайона «Щ», каким они хотят видеть новый парк «Чербузы»

В Новосибирске готовят проект нового парка. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Новосибирске построят парк «Чербузы» в Советском районе, основываясь на мнении местных жителей. Рабочее название парку дали в честь ручья, который протекает возле микрорайона «Щ». Опрос запустили в группе «Зелёный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Территория будущего парка проходит через весь микрорайон от станции «Сеятель» до улицы Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы, – сообщили в группе.

Разработкой концепции парка занимается департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии вместе со строительной компанией «Д54».

Местным жителям предложили составить портрет посетителя этой территории, ответить на вопросы о главных проблемах местности и указать связанные с ней исторические факты. Поучаствовать в проектировании парка можно будет до 10 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber