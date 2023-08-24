Водителя «Тойоты» зажало в машине после столкновения с автобусом в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

На месте страшного ДТП в Советском районе Новосибирска, где столкнулись «Тойота» и автобус, работали спасатели МАСС. Произошла авария поздно вечером 23 августа.

– Спасатели МАСС, совместно с ПЧ № 8 деблокировали мужчину, который получил множественные травмы ног и находился без сознания, передан бригаде врачей скорой помощи, – рассказали в службе спасения МАСС.

Специалисты обеспечили стабилизацию и противопожарную безопасность авто.

ДТП прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области. По данным пресс-службы полиции, водитель «Тойота Спинтер Марино» двигался со стороны ГСК «Физик» в сторону улицы Иванова. Он вылетел на встречку у дома № 50 на улице Иванова и врезался в автобус. В общественном транспорте находилась одна пассажирка, женщина 1946 года рождения.

Обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

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