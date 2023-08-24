Пенсионерка и водитель «Тойоты» пострадали в столкновении с автобусом в Новосибирске

В Новосибирске «Тойота» столкнулась с автобусом. Фото: телеграм-канал "Дороги с Кузнецовым".

В Новосибирске произошло жёсткое столкновение «Тойоты» и автобуса «ПАЗ». Случилась авария вечером 23 августа в Советском районе города, на улице Иванова.

По данным ГИБДД по Новосибирску, «Тойотой» управлял 26-летний парень. Он в пути следования вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом. В общественном транспорте находился один пассажир – 77-летняя пенсионерка, уточнили в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Водитель «Тойоты» получил многочисленные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. Также травмы получила и пассажирка автобуса.

В ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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