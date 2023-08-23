В Новосибирске рядовому вынесли приговор за уход в самоволку

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому за уход со службы в самоволку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому за уход со службы в самоволку. О приговоре сообщили в среду, 23 августа.

— Военнослужащий 10 декабря 2022 года с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы самовольно оставил место службы и убыл к месту жительства, — сообщили в суде.

О том, что его разыскивают, он узнал в феврале 2023 года. Парень сам явился в военный комиссариат. За такую вольность суд приговорил его к 5 годам колонии поселения. Но пока что приговор в законную силу не вступил.

Ранее КП-Новосибирск писала, как военнослужащего осудили за уход со службы в самоволку на 1,5 месяца. Узнав, что его разыскивают, парень также сам прибыл в военную комендатуру. Суд отправил его в колонию общего режима на пять лет.

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