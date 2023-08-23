В Новосибирске рядовому вынесли приговор за уход в самоволку

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому за уход со службы в самоволку.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому за уход со службы в самоволку. О приговоре сообщили в среду, 23 августа.
— Военнослужащий 10 декабря 2022 года с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы самовольно оставил место службы и убыл к месту жительства, — сообщили в суде.
О том, что его разыскивают, он узнал в феврале 2023 года. Парень сам явился в военный комиссариат. За такую вольность суд приговорил его к 5 годам колонии поселения. Но пока что приговор в законную силу не вступил.
Ранее КП-Новосибирск писала, как военнослужащего осудили за уход со службы в самоволку на 1,5 месяца. Узнав, что его разыскивают, парень также сам прибыл в военную комендатуру. Суд отправил его в колонию общего режима на пять лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске рядовому вынесли приговор за самоволку на 1,5 месяца
В Новосибирске рядового отправили в колонию на 5 лет за самоволку (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер