В Новосибирске рядовому вынесли приговор за самоволку на 1,5 месяца

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, не явившемуся на службу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, не явившемуся на службу. Он отсутствовал почти 1, 5 месяца.

— Военнослужащий 27 декабря 2022 года с целью отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин не явился на службу к установленному командованием воинской части времени, — сообщает суд. — 15 февраля военнослужащий прибыл в военную комендатуру сам и заявил о себе как о военнослужащем, совершившем неявку в срок без уважительных причин на службу.

Суд приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима на 5 лет и 1 месяц.

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