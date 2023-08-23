Школьницу, утонувшую в московском коллекторе, похоронят в Новосибирске. Фото: соцсети.

Школьницу, погибшую во время экскурсии по московским коллекторам, похоронят в Новосибирске. Об этом сообщили друзья девочки КП-Новосибирск.

По словам друзей, девочка вместе с мамой переехала в Москву около года назад. Большую часть жизни она прожила в Сибири. В Новосибирске у нее остались родные и близкие люди.

Напомним, жуткая трагедия произошла 20 августа. В роковой день гид-диггер собрал туристов и повел по коллекторам столицы. Он не предусмотрел, что на столицу обрушится мощный ливень. Потоки воды залили подземку и смыли туристов. Шансов выжить у них не осталось. Тела вынесло потоками в Москву реку. Причастных к трагедии уже задержали следователи.

КП-Новосибирск писала, что новосибирская школьница отправилась на экскурсию со своим парнем. Он тоже погиб.

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