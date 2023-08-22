«Под землю спустилась со своим парнем - не выжили оба»: школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллектору в Москве

Друзья говорят, что Света экстрим не любила. Фото: соцсети

Трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки, что протекает в центре Москвы: 20 августа там погибли гид и туристы, спустившиеся на экскурсию.

Что случилось под землей, выясняют следователи. Известно, что 20 августа в столице прошел сильнейший дождь - в городе выпало порядка 40% месячной нормы осадков. По одной из версий, людей просто смыло во время экскурсии. Тела начали доставать из Москвы-реки спустя несколько часов...

Всего в коллектор с гидом спустились семь туристов, среди них - школьница из Новосибирска Света*. Она была на экскурсии вместе со своим парнем Гошей*, его дядей и его двоюродной сестрой. Как стало известно КП-Новосибирск, девочка около года назад вместе с мамой переехала в Москву. Фанаткой заброшек никогда не была.

- Я помню ее спокойной и веселой, она всегда улыбалась. Какой-то тяги к экстриму у нее не было. Она больше любила дома посидеть, - рассказала КП-Новосибирск подруга Светы.

В Москве девушка познакомилась с парнем по имени Гоша*.

- Гошу на экскурсию позвал его дядя, он взял с собой Свету. Они вообще никому из друзей не говорили про эту экскурсию. Скорее всего, их стали бы отговаривать. Видимо, поэтому и оставили все в тайне, - поделился мнением с КП-Новосибирск друг погибшей пары.

О том, что Света погибла, ее друзья узнали из соцсетей.

- Я думала, что это какая-то шутка, но потом уточнила у Светиной сестры, и она подтвердила. До сих пор в голове не укладывается, - говорит подруга Светы.

В Москве-реке уже нашли тела шестерых погибших участников экскурсии, в том числе и Светы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи уже задержали троих человек, причастных к организации данной экскурсии.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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