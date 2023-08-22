В Новосибирской области зафиксирована вспышка бруцеллеза: заболели животные и люди

В Татарском районе Новосибирской области зафиксирована вспышка бруцеллеза. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Татарском районе Новосибирской области зафиксирована вспышка бруцеллеза. Заболели и животные, и люди: инфекцию подхватили рогатый скот, собака, взрослые и ребенок.

— Вероятный источник заражения — приобретённые без ветеринарных документов животные из Омской области. Дальнейшее распространение среди животных инфекция получила в связи с контактом указанных животных со здоровым поголовьем в хозяйствах при проведении выпаса общего стада, — сообщила газета «Сельская правда» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Среди людей заболевание распространилось из-за несоблюдения профилактических мер при уходе за животными и контактам с больными животными. А также — из-за употребления в пищу молока и молочных продуктов без термообработки.

В областном минздраве рассказали о состоянии заболевших людей.

— В медучреждения Татарского района поступили четыре человека. Троих уже выписали, а четвертый заканчивает курс лечения, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, — пояснили КП-Новосибирск в областном Минздраве.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области за сезон клещи покусали 15 483 человека. За неделю, с 9 по 15 августа, в больницу с жалобой на укус клеща пожаловались 211 человек. С начала сезона клещевой энцефалит выявлен у 141 человека, боррелиоз — у 107.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области за сезон клещи укусили больше 15 тысяч человек

Самая высокая активность зафиксирована в Новосибирском районе (подробнее).