В Новосибирской области за сезон клещи укусили больше 15 тысяч человек

В Новосибирской области за сезон клещи покусали 15 483 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области за сезон клещи покусали 15 483 человека. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За неделю, с 9 по 15 августа, в больницу с жалобой на укус клеща пожаловались 211 человек.

В области выше всего активность у этих насекомых в Новосибирском районе — там зафиксировано 49 случаев. За ним — Мошковский район, где покусали 26 человек и Искитимский, где было зафиксировано 18 эпизодов.

В самом Новосибирске лидерами стали Заельцовский район — 9 случаев и Дзержинский — 6 случаев.

С начала сезона клещевой энцефалит выявлен у 141 человека, боррелиоз — у 107.

Напомним, в 2023 году клещи проснулись раньше срока. Первого заметили на собаке еще в феврале, поэтому ученые предупредили сибиряков начиная с весны быть на страже — как только температура воздуха будет удерживаться на отметке в +10 градусов. КП-Новосибирск составляла список опасных районов региона, где особенно стоит опасаться клещей.

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