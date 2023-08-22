Актер Жерар Депардье возобновил строительство ресторана в Новосибирске

Строительство ресторана от Депардье возобновилось. Известный актер планировал открыть ресторан в 2020 году, но пандемия помешала. Фото: Владимир Веленгурин // сайт Музея города Новосибирска

В Новосибирске возобновились работы по строительству ресторана «Жерарня» совместно со знаменитым актером Жераром Депардье. Об этом сообщил Telegram-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска».

— У здания, где располагается «Жан Хуан Лу» и Veranda, собралась большая куча строительного мусора, остатки электропроводки. При этом оба заведения работают в обычном режиме. Рядом с Ленина, 11 нет никаких ремонтных общегородских или иных работ. А строительный мусор есть, — сообщает канал.

Проект совместно с Депардье анонсировал новосибирский ресторатор Денис Иванов летом 2021 года. Но в 2022 году из-за проблем с логистикой поставили на паузу. По информации канала, уже заказано иностранное технологичное оборудование для ресторана. «Жерарня» откроется не раньше 2024 года.

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