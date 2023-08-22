В 76 километрах от Новосибирска произошло землетрясение

Землетрясение было в 76 километрах от Новосибирска.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
22 августа в Новосибирской области было зафиксировано небольшое землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянского филиал единой геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло на Западно-Сибирской плите в 76 километрах севернее Новосибирска, в Колыванском районе. Магнитуда в центре составила 3,9 баллов.
По таблице Рихтера такое землетрясение люди ощущают как небольшой толчок, заметно колебание окон и дверей, но оно не приводит к повреждениям.
Напомним, два месяца назад в Искитимском районе зафиксировали подземные толчки амплитудой 2.8 балла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новосибирском случилось землетрясение магнитудой почти 3 балла
Его зафиксировали на границе Искитимского и Маслянинского районов НСО (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер