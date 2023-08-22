В 76 километрах от Новосибирска произошло землетрясение

Землетрясение было в 76 километрах от Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 августа в Новосибирской области было зафиксировано небольшое землетрясение. Об этом сообщил Алтае-Саянского филиал единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло на Западно-Сибирской плите в 76 километрах севернее Новосибирска, в Колыванском районе. Магнитуда в центре составила 3,9 баллов.

По таблице Рихтера такое землетрясение люди ощущают как небольшой толчок, заметно колебание окон и дверей, но оно не приводит к повреждениям.

Напомним, два месяца назад в Искитимском районе зафиксировали подземные толчки амплитудой 2.8 балла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском случилось землетрясение магнитудой почти 3 балла

Его зафиксировали на границе Искитимского и Маслянинского районов НСО (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер