Под Новосибирском случилось землетрясение магнитудой почти 3 балла

Землетрясение зафиксировали на границе Искитимского и Маслянинского районов НСО. Фото: https://asgsr.ru/.

В 13 километрах от села Гусельниково в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Неподалеку от места сейсмической активности добывают уголь открытым способом.

По таблице Рихтера землетрясение амплитудой 3 балла уже ощущают некоторые люди. Но такой толчок не приводит к повреждениям.

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