«Два Bentley, «Лексус», спорткар - ущерба на 123 миллиона»: в Новосибирске мигрант сжег 10 элитных авто от обиды на хозяина-миллионера

В Новосибирске мигрант, сжегший гараж с элитными авто, мстил хозяину-миллионеру. Фото: Мария НОВИКОВА

В Заельцовском суде Новосибирска рассматривают дело мигранта, спалившего гараж с элитными авто. Оказалось, что сделал это приезжий из мести своему хозяину-миллионеру.

34-летний Косимджон Ходжибоев из Таджикистана устроился к новосибирскому бизнесмену разнорабочим. Договоренность документально не оформляли. Условия работы обговорили устно. Мигранта они, судя по всему, не устроили. Он остался недоволен размером зарплаты и условиями труда.

Чтобы отомстить предпринимателю, Ходжибоев поджег гараж с элитными авто. В результате чего сгорели два Bentley, три Mercedes-Benz (два «Гелендвагена» и спорткар), внедорожники Lexus RX 450, Toyota Land Cruiser 300, Dodge Ram и BMW X5, а также купе Porsche 911 GT. Сумма ущерба составила 123 млн рублей. Помимо авто, сгорели и брендовые вещи – сумка от Victoria Beckham за 100 тысяч рублей, солнцезащитные очки за 10 тысяч рублей, а также три сноуборда с ботинками и 2 комплекта детских лыж.

После поджога мигрант скрылся с места преступления на велосипеде хозяина. За его кражу ему тоже предстоит ответить.

Примечательно, что мигрант вины не признает.

Судят его по части 2 статьи 158 УК РФ «Хищение велосипеда, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в частности в гараж», а также по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба» (поджог дорогостоящих автомобилей и иного имущества, сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артур Баянов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber