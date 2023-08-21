«Сгорели два Bentley, «Лексус», спорткар - ущерба на 123 миллиона»: в Новосибирске судят мигранта, обвиненного в поджоге гаража с элитными авто

Мигрант с обвинениями не согласен Фото: Мария НОВИКОВА

В Заельцовском районном суде Новосибирска начали рассматривать дело о поджоге гаража с элитными авто в Новосибирске. Напомним, пожар в элитном поселке Удача случился в ночь на 9 февраля. По версии следствия, устроил его 34-летний мигрант из Таджикистана Косимджон Ходжибоев.

Косимджон Ходжибоев устроился в коттедж новосибирского бизнесмена разнорабочим: договор они не заключали, условия работы обговорили устно. Но мигрант остался недоволен условиями и размером оплаты труда и решил отомстить хозяину. Приготовил перчатки, маску, взял в доме пульт от ворот, открыл гараж, облил бензином одну из иномарок и поджег. Пламя быстро перекинулось на другие машины. В итоге сгорели два Bentley, три Mercedes-Benz (два «Гелендвагена» и спорткар), внедорожники Lexus RX 450, Toyota Land Cruiser 300, Dodge Ram и BMW X5, а также купе Porsche 911 GT. Принадлежали сгоревшие авто самому бизнесмену, его жене, сыну-автогонщику и дочке. Общая сумма ущерба - 123 миллиона рублей.

Сгорели и брендовые вещи, которые находились в гараже: сумка от Victoria Beckham за 100 тысяч рублей, солнцезащитные очки за 10 тысяч рублей, а также три сноуборда с ботинками и два комплекта детских лыж.

После поджога мигрант скрылся на хозяйском велосипеде за 27 тысяч - за его кражу Ходжибоеву тоже предстоит ответить. Под стражу мужчину взяли в середине февраля: сразу поместили в СИЗО, поскольку выяснилось, что в стране он находился нелегально. Патент на работу в России у него истек еще прошлой осенью, срок регистрации по месту жительства в Новосибирске закончился в январе.

- Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (хищение велосипеда, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в частности в гараж), а также по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба» (поджог дорогостоящих автомобилей и иного имущества), - пояснил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артур Баянов.

Сам мигрант с обвинениями не согласен.

- Признаете ли вы себя виновным по данному обвинению? - задал вопрос мигранту судья.

- Не признает, - коротко ответил за Ходжибоева его переводчик.

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