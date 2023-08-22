В новосибирском Толмачево не смогли приземлиться несколько рейсов из-за тумана. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Во вторник, 22 августа, в аэропорту Толмачево не смогли приземлиться сразу несколько рейсов. Причина тому – густой туман. Он плотной дымкой окутал город и значительно снизил видимость.

– Как минимум 4 самолета перенаправили в Барнаул. Среди них рейсы – «Сочи-Новосибирск», «Иркутск-Новосибирск», – сообщает «АСТ-54» со ссылкой на Flightradar24.

По словам пассажиров рейсов, в Барнауле их ждет дозаправка. После чего самолеты отправят в пункт назначения, в Новосибирск.

По данным синоптиков, туман рассеется, и в городе будет тепло и солнечно. Воздух днем 22 августа прогреется до +22...+24 градусов. Осадков не будет.

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