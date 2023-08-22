Новосибирск утром 22 августа окутал густой туман. Фото: Алёна КУЛЕШОВА. Фото: Анна ПАШАГИНА

Во вторник, 22 августа, на Новосибирск опустился густой туман. Плотная дымка, окутавшая город, сильно снизила видимость на дорогах.

– Проснулась и удивилась, что за окном ничего не видно. Настолько густой туман, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

После того, как туман рассеется, в городе потеплеет до +22…+24 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Порывы юго-восточного ветра, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра достигнут 8 метров в секунду.

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