В Новосибирске пьяная компания разгромила сауну и избила ее сотрудницу

В Новосибирске пьяная компания разгромила сауну на улице Есенина и избила сотрудницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске пьяная компания разгромила сауну на улице Есенина и избила сотрудницу. ЧП случилось в ночь на 20 августа.

— Дебош и разгром устроила отдыхавшая там компания из двух женщин и одного мужчины. До невменяемости пьяные гости разбили служебный стационарный телефон и мобильный, принадлежащий администратору, открыто похитили из холодильника несколько банок пива и распили их, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Угомонить дебоширов попыталась сотрудница сауны, однако на ее замечания компания ответила кулаками: женщине рассекли бровь.

Прекратить происходящее удалось прибывшим на место ГБР-овцам. Они задержали хулиганов и передали их полиции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как мужчина устроил погром в караоке-баре, после того, как его отказались туда пускать из-за сильного опьянения.

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