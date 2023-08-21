Экс-директору театра «Красный факел» изменили меру пресечения в Новосибирске

Александру Кулябину запретили пользоваться интернетом, почтой и выходить из дома Источник:Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске Центральный районный суд изменил меру пресечения в отношении экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.
- Постановлением от 21.08.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий, - сообщили в пресс-службе суда.
Теперь, согласно наказанию, обвиняемому запрещается пользоваться интернетом и мобильной связью, получать и отправлять корреспонденцию по почте, покидать дом в определенные часы и посещать массовые мероприятия. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, бывшего директора "Красного факела" обвиняют в растрате более 1,7 миллиона рублей. Проверка контрольно-ревизионного управления Новосибирской области установила, что Кулябин-старший незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Деньги на эти выплаты шли из бюджета Новосибирской области.
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