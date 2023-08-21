Парковка возле Новосибирского зоопарка стала платной

Парковка у Новосибирского зоопарка стала платной. Фото: Даба ДАБАЕВ

Парковка на улице Жуковского возле Новосибирского зоопарка стала платной. Об этом рассказывают его посетители.

— Парковка стала платной еще с прошлой недели. Ее стоимость по дневному тарифу — 100 рублей, по ночному — 150, — сообщили КП-Новосибирск в администрации зоопарка.

Напомним, с 1 апреля подорожали билеты в Новосибирский зоопарк. Посмотреть на зверей теперь можно за 500 рублей для взрослых и за 200 рублей — для детей и льготников, абонемент на месяц стоит 2000 рублей. Цены подняли из-за возросших затрат на корма и коммунальные услуги.

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