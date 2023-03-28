Стоимость билетов в Новосибирский зоопарк вырастет с 1 апреля.
Фото: Владимир ШАДРИН
С 1 апреля 2023 года подорожает посещение Новосибирского зоопарка. О росте цен на билеты и абонементы сообщили в официальной группе зверинца.
– С 1 апреля 2023 года изменится цена на взрослые билеты и абонементы. Билет на одно посещение будет стоить 500 рублей, абонемент на 1 месяц – 2000 рублей, – говорится в сообщении зоопарка.
В Новосибирском зоопарке объяснили, с чем связан рост цен. Повышение стоимости вызвано инфляцией цен на корма для животных, а также на коммунальные услуги. В зоопарке добавили, что средства, вырученные с билетов и абонементов, направляют на содержание обитателей зверинца, а также в целом на развитие и строительство зоопарка.
Пока у новосибирцев есть возможность купить абонементы по старой цене, за 1500 тысячи рублей. Их количество ограничено.
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