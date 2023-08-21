«Приходят каждый вечер»: на дачу новосибирца повадились ходить ежики

Ежики приходят на дачу каждый вечер. Фото: Кадр из видео Артура Туркота
К новосибирцу Артуру Туркоту на дачу в СНТ «Чайка» стали захаживать ежи. Гостей из леса он подкармливает отходами со своего стола.
— Приходят каждый день после заката солнца. Иногда остаются мясные и куриные отходы после еды, всегда отдаю их ежикам. Особенно они любят обгладывать куриные кости. Многие дачники могут не знать, что и к ним вечером приходят ежи. Поэтому приготовьте тарелочку для колючих помощников. И всегда их подкармливайте. Ежи отлично ловят мышей вокруг Вашей дачи! — написал он в группе «На ОбьГЭСе».
Напомним, на прошлой неделе семья с Алтая спасла в Новосибирске ежа, который попал под газонокосилку. Его отнесли в центр реабилитации диких животных.
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