«Хромал и заваливался на правый бок»: в Новосибирске спасают ежа, попавшего под газонокосилку

Ежику дают антибиотики. Фото: ЦРДЖ
Волонтеры ЦРДЖ спасают ежа, который попал под газонокосилку. Его нашла семья, отдыхающая на Алтае.
- Его нашли недалеко от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок. Мы предполагаем, что ежик попал под газонокосилку, - рассказала КП-Новосибирск Кристина Петрова, волонтер ЦРДЖ.
По словам девушки, рана на голове была не первой свежести и в ней завелись опарыши.
- Люди облегчили его участь, вытащив опарышей и обработали рану. В данный момент, ежу дают антибиотики, —говорит девушка.
Кристина уверена, что у животного есть шанс вернуться на волю.
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