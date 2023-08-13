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НовостиОбщество13 августа 2023 1:19

«Хромал и заваливался на правый бок»: в Новосибирске спасают ежа, попавшего под газонокосилку

В Новосибирске спасают ежа, попавшего под газонокосилку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ежику дают антибиотики. Фото: ЦРДЖ

Ежику дают антибиотики. Фото: ЦРДЖ

Волонтеры ЦРДЖ спасают ежа, который попал под газонокосилку. Его нашла семья, отдыхающая на Алтае.

- Его нашли недалеко от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок. Мы предполагаем, что ежик попал под газонокосилку, - рассказала КП-Новосибирск Кристина Петрова, волонтер ЦРДЖ.

По словам девушки, рана на голове была не первой свежести и в ней завелись опарыши.

- Люди облегчили его участь, вытащив опарышей и обработали рану. В данный момент, ежу дают антибиотики, —говорит девушка.

Кристина уверена, что у животного есть шанс вернуться на волю.

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