«Машину вынесло на тротуар»: в ГИБДД рассказали подробности ДТП на Красном проспекте, где погибла девушка

В ГИБДД рассказали подробности аварии на Красном проспекте в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД рассказали подробности аварии на Красном проспекте в Новосибирске. Напомним, ДТП случилось днем в воскресенье, 20 августа. Очевидцы сообщили о погибшей девушке-пешеходе.

— В 13:30 около дома № 13 на Красном проспекте столкнулись две машины. 20-летний водитель «Форд Фокуса» ехал по Красному проспекту в сторону улицы Коммунистическая. При проезде перекрестка Красный проспект-Октябрьская, предварительно — на «красный» свет светофора, он столкнулся с автомобилем «Тойота Королла Филдер», ехавшим по улице Октябрьская в сторону улицы Советская. После столкновения «Тойоту» отбросило на пешеходное ограждение и тротуар, где она сбила 2 пешеходов, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ДТП погибла 23-летняя девушка-пешеход. Пострадали в ДТП женщина-пешеход и 36-летний пассажир «Тойоты», их доставили в больницу.

— Водителя «Форда» за последние 12 месяцев привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скоростного режима. На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в Госавтоинспекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Новосибирска столкнулись две иномарки: погибла девушка-пешеход

В центре Новосибирска девушка-пешеход погибла в ДТП с двумя иномарками (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber