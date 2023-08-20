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НовостиПроисшествия20 августа 2023 8:34

В центре Новосибирска столкнулись две иномарки: погибла девушка-пешеход

В центре Новосибирска девушка-пешеход погибла в ДТП с двумя иномарками
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на Красном проспекте произошла смертельная авария. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Красном проспекте произошла смертельная авария. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Красном проспекте произошла смертельная авария. ДТП случилось днем в воскресенье, 20 августа. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Водитель универсала toyota corolla fielder въехал в дом. Подписчики, приславшие видео, сообщают, что под колёсами скончалась девушка. На месте аварии работают сотрудники МЧС и полицейские, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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