В центре Новосибирска столкнулись две иномарки: погибла девушка-пешеход

В Новосибирске на Красном проспекте произошла смертельная авария. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Красном проспекте произошла смертельная авария. ДТП случилось днем в воскресенье, 20 августа. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Водитель универсала toyota corolla fielder въехал в дом. Подписчики, приславшие видео, сообщают, что под колёсами скончалась девушка. На месте аварии работают сотрудники МЧС и полицейские, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции произошедшее пока не прокомментировали. КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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