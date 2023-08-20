Глава СКР Александр Бастрыкин проверит еще один новосибирский пансионат

Александр Бастрыкин проверит еще один частный пансионат в Новосибирске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит еще один частный пансионат в Новосибирске. На этот раз — в Кировском районе.
— По словам постояльцев, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении учреждения не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — сообщили в СКР.
Областной Следственный комитет проводит проверку по данному факту, о ее результатах будет доложено главе СКР.
Ранее Александр Бастрыкин также заинтересовался пансионатом в Калининском районе Новосибирска, где были аналогичные жалобы от постояльцев.
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