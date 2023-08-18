«Нет продуктов, антисанитария»: следователи проверят новосибирский пансионат, где постояльцы жаловались на условия

Следователи проверят частный пансионат в Калининском районе Новосибирска.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи проверят частный пансионат в Калининском районе Новосибирска. Постояльцы там жаловались не отсутствие продуктов и антисанитарию.
— По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — сообщили в областном Следственном комитете.
В ходе проверки следователи выяснят, имели ли жалобы людей под собой реальные обоснования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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