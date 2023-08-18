В Новосибирск привезут 22-й низкопольный троллейбус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск привезут 22-й низкопольный троллейбус. Всего в город доставят 120 таких машин до конца 2023 года. Об этом сообщил глава Новосибирска Анатолий Локоть.

- По факту мы получили 21 троллейбус, 22-й находится в пути. До конца года должны быть поставлены все 120 троллейбусов. Надеемся, что договор будет выполнен в срок, - сообщил во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что поставка троллейбусов идет не партиями, а по мере готовности машин.

Напомним, о том, что для города закупят 120 троллейбусов стало известно в декабре 2022 года. Планировалось, что каждый месяц с июня 2023 года Новосибирск будет получать по 20 новых низкопольных троллейбусов. Поставляет их уфимский завод, однако, как уточнил Анатолий Локоть, комплектацией их обеспечивает белорусский производитель

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