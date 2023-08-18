Видео с места расстрела бизнесмена в Новосибирске появилось в соцсетях

Преступление было совершено в ночь на 15 августа на улице Ипподромской. Фото: стоп-кадр

Появилось видео с места нападения киллера на новосибирского бизнесмена. Преступление было совершено в ночь на 15 августа на улице Ипподромской.

Киллер выпустил в предпринимателя не менее пяти пуль. Как сообщил КП-Новосибирск источник, злоумышленник использовал огнестрельное оружие.

Невольными свидетелями произошедшего стали работники кофейни – заведение расположено недалеко от парковки, где все произошло. В момент вооруженного нападения сотрудники сидели на летней веранде. Однако лица стрелявшего они не разглядели, поскольку было темно, передает телеграм-канал «Экстренный НСК».

− Ребята сейчас вызывают скорую. Помогают ему [раненому бизнесмену – прим. ред], как могут, − произнесла девушка встревоженным голосом.

Другая работница кофейни отметила, что нападение произошло буквально в паре метров от них.

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