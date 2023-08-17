В Новосибирске футбольный врач спас двух человек: одного на борту самолета

Футбольный врач спас сразу двух человек по пути на соревнования. Фото: Виктория МИНАЕВА/ФК "Новосибирск"

Врач футбольного клуба «Новосибирск» Владимир Савченко дважды спас людей во время поездки на выездной матч в Белгород. Команда летела туда транзитом через Москву и первый инцидент, в котором потребовалась помощь медика, случился в «Толмачево».

— В зале ожидания аэропорта стало плохо участнику СВО. Очевидцы вызвали медиков, но помощь мужчине требовалась безотлагательно, и врач нашей команды Владимир Савченко проявил свой высочайший профессионализм, — сообщили в группе футбольного клуба Вконтакте.

В следующий раз проявить свой профессионализм медику пришлось уже на борту самолета. Там внезапно потеряла сознание одна из пассажирок.

— Стоял вопрос об аварийной посадке воздушного судна для оказания помощи пассажирке, но Владимир Вячеславович привёл её в чувство, и рейс благополучно долетел до Москвы, — рассказали в ФК «Новосибирск».

Раннее КП-Новосибирск писала о том, как футбольному арбитру спасли жизнь на борту самолета Москва-Новосибирск.

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