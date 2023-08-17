Футбольному арбитру спасли жизнь на борту самолета Москва-Новосибирск

Футбольному арбитру FIFA Алексею Лунёву спасли жизнь на борту самолета Москва-Новосибирск. Фото: Центр спортивной медицины ФМБА РОССИИ

Футбольному арбитру FIFA Алексею Лунёву спасли жизнь на борту самолета Москва-Новосибирск. Ему стало плохо во время полета, но, к счастью, на воздушном судне оказался врач.

— Специалист Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев летел со сборной России по сноуборду на тренировочный сбор, когда внезапно услышал обращение бортпроводника по громкоговорителю о том, что один из пассажиров рейса почувствовал себя плохо и ему требуется помощь врача. Пострадавшим оказался арбитр РПЛ И ФИФА Алексей Лунев, — сообщает Центр спортивной медицины ФМБА РОССИИ.

Нашивка, которую подарил арбитр врачу. Фото: Центр спортивной медицины ФМБА РОССИИ

Медик оказал Луневу необходимую помощь и уже через несколько минут арбитр пришел в сознание и почувствовал себя лучше. Остаток полета врач следил за состоянием Алексея, по прилете он отказался от госпитализации, а в знак благодарности подарил Купееву нашивку с символикой футбольной лиги.

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