«Нашли у друга»: стали известны подробности поисков 15-летнего подростка в Новосибирской области

Стали известны подробности поисков 15-летнего подростка в Новосибирской области. Фото: соцсети

Стали известны подробности поисков 15-летнего подростка в Новосибирской области. Напомним, мальчик пропал в селе Красноглинное 10 августа.

— Оказалось, что сын уехал к другу в Новосибирск, с которым он вместе учился. Мне прислали фотографию, когда его заметили в Кировском районе, мы сразу же помчались туда с мужем и забрали его домой, — рассказала мама школьника КП-Новосибирск.

Напомним, подростка почти неделю его искали родители, полицейские и волонтеры. О том, что поиски завершены, стало известно 17 августа.

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Об этом сообщили волонтеры (подробнее).

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