В Новосибирской области завершены поиски 15-летнего подростка с медвежьей походкой. Фото: соцсети

В Новосибирской области завершены поиски 15-летнего подростка с медвежьей походкой. Напомним, мальчик пропал в селе Красноглинное 10 августа. Его искали родители, полиция и волонтеры.

— Подросток найден, он жив. Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» выражает благодарность за помощь и содействие в поиске, — сообщается на официальной страничке отряда Вконтакте.

Напомним, как ранее рассказывали КП-Новосибирск родные мальчика, он сбежал после того, как его попросили дома помочь на огороде. Ранее он уже уходил из дома, но всегда быстро возвращался.

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