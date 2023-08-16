«Сестре говорим, что он у бабушки»: в Новосибирской области неделю ищут подростка с медвежьей походкой

Парень ушел из дома 10 августа. Фото: соцсети

В Новосибирской области с 10 августа не могут найти 15-летнего школьника Дмитрия Сарина. Парень ушел из дома в селе Красноглинное и не вернулся до сих пор.

- Его попросили помочь на огороде, а он убежал из дома. Я думала, что погуляет и вернется ночью, но он не пришел. На следующий день я обратилась в полицию, потом к волонтерам. Но пока нет никаких результатов, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама мальчика.

По словам Екатерины, Диму видели то в селе, то в городе Обь. Дома его ждут две младшие сестры.

- Мы самой маленькой говорим, что он у бабушки, чтобы она не переживала. Мы просмотрели все камеры, ездим по всем местам, заброшкам, но Димы будто след простыл. Я перестала спать ночами. Перебирала его вещи и заметила, что у сына с собой кофта. Она впереди серая с двумя волками, - говорит женщина.

Рост Димы около 185 сантиметров, худощавого телосложения, короткостриженый, темно-русые волосы. Ходит медвежьей походкой. Он был одет в темно-синие спортивные штаны, синюю футболку и серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, позвоните по номерам 8 913 206 71 31 (мама Екатерина) или +73832933202 (дежурная часть).

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