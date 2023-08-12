В Новосибирской области пропал 15-летний подросток с татуировкой

О местоположении школьника ничего не известно с 10 августа. Фото: соцсети

В Новосибирской области ищут 15-летнего Дмитрия Сарина. Он пропал в селе Красноглинное на территории Толмачевского сельсовета. Об этом сообщили в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

О местоположении школьника ничего не известно с 10 августа.

− Ушел из дома по адресу улица Кирзаводская, 18 приблизительно между 14 и 16 часами, − отметили в публикации.

Приметы подростка: рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, короткостриженый, темно-русые волосы. Судя по фото, имеет тату.

Был одет в темно-синие спортивные штаны, синюю футболку и серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, позвоните по номерам 8 913 206 71 31 (мама Екатерина) или +73832933202 (дежурная часть).

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