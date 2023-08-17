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НовостиОбщество17 августа 2023 16:36

Новосибирская область вошла в лидеры по выявлению поддельных купюр

За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивки
Полина ШЕВЧЕНКО
Новосибирская область заняла второе место по СФО по количеству выявленных поддельных купюр.

Новосибирская область заняла второе место по СФО по количеству выявленных поддельных купюр.

Фото: Николай ХИЖНЯК

За первые шесть месяцев 2023 года Новосибирская область заняла второе место по Сибирскому федеральному округу по количеству выявленных поддельных купюр, сообщают в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

Так, с января по июнь в банках региона обнаружили 34 подделки. Чаще всего фальшивомонетчики изготавливали пятитысячные купюры. Их за полгода в области выявили 18 штук. Также среди фальшивок оказались 14 тысячерублевых купюр и по одной банкноте номиналом в 500 и 100 рублей.

Для сравнения за тот же период 2020 года в Новосибирской области выявили 184 фальшивки. Таким образом за три года количество подделок сократилось более чем в пять раз.

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