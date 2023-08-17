Новосибирская область вошла в лидеры по выявлению поддельных купюр

Новосибирская область заняла второе место по СФО по количеству выявленных поддельных купюр. Фото: Николай ХИЖНЯК

За первые шесть месяцев 2023 года Новосибирская область заняла второе место по Сибирскому федеральному округу по количеству выявленных поддельных купюр, сообщают в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

Так, с января по июнь в банках региона обнаружили 34 подделки. Чаще всего фальшивомонетчики изготавливали пятитысячные купюры. Их за полгода в области выявили 18 штук. Также среди фальшивок оказались 14 тысячерублевых купюр и по одной банкноте номиналом в 500 и 100 рублей.

Для сравнения за тот же период 2020 года в Новосибирской области выявили 184 фальшивки. Таким образом за три года количество подделок сократилось более чем в пять раз.

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