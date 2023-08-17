В Новосибирске чаще подделывают пятитысячные купюры

Пятитысячные купюры подделывают чаще всего.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Об этом рассказала начальника главного управления ЦБ РФ Светлана Орлова.
- Примерно 2/3 всех выявленных фальшивых купюр в Сибири, это 124 штуки — приходится на купюры 5000 рублей. Четверть, это 39 подделок на банкноты номиналом 1000 рублей, - пояснила Светлана Орлова на пресс-конференции в ТАСС.
Она также отметила, что чаще всего фальшивомонетчики подделывают старые версии купюр, ведь с каждой новой модификацией это становится сделать сложнее.
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