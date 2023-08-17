«Заставляли брать кредиты»: новосибирцев задержали в Омске за мошенничество с оформлением банкротства

Новосибирцев задержали в Омской области по подозрению в мошенничестве с оформлением банкротства. Фото: Кадр из видео/ МВД России

Новосибирцев задержали в Омской области по подозрению в мошенничестве с оформлением банкротства в особо крупном размере. Всего было задержано десять человек.

— Предварительно установлено, что среди задержанных были сотрудники сети юридических фирм. Для оплаты своих услуг они убеждали граждан, которые хотели пройти процедуру признания их банкротами, обратиться в банк за автокредитом. По совету юристов клиенты предоставляли в кредитные организации заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть заемных средств они отдавали представителям фирмы, которые приступали к оформлению банкротства, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Во время обысков в домах и на работе у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, наличные и документы. Один из подозреваемых находится под стражей, трое — под домашним арестом, а остальные под подпиской о невыезде.

В феврале прошлого года в Новосибирске передали в суд дело четырех местных жителей, которые выводили кредитные средства через фирмы-«однодневки». Обвиняли мошенников по статье 159 УК РФ за мошенничество и по статье 174. 1 УК РФ за легализацию средств, полученных незаконным путем. Общая сумма ущерба составила 190 миллионов рублей.

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