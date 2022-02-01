В Новосибирске под суд пойдут мошенники, обокравшие банк на 190 миллионов рублей

Мошенническую схему применяли дважды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске передали в суд дело четырех местных жителей, которые выводили кредитные средства через фирмы-«однодневки». Обвиняют злоумышленников по статье 159 УК РФ за мошенничество и по статье 174.1 УК РФ за легализацию средств, полученных незаконным путем.

— С июня 2012 года по август 2013 года руководитель компании, сговорившись с другими лицами, а также двумя сотрудниками банка, по фальшивым документам взял кредит на сумму 150 миллионов рублей и обналичил его через фирмы-«однодневки», — рассказали в областной прокуратуре.

Через некоторое время мошенническая схема повторилась, и злоумышленники обогатились еще на 40 миллионов рублей. А после руководитель компании объявил себя банкротом, чтобы не исполнять кредитных обязательств.

На руководителя завели отдельное дело из-за сотрудничества со следствием, кроме того, он обвиняется еще и по статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство. Сейчас имущество обвиняемых, а это сумма свыше 75 миллионов рублей, арестовано.

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