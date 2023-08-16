Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 1:49

«Бежал к друзьям и провалился»: в Новосибирске мальчик сломал ногу на детской площадке, упав в яму

В Новосибирске 11-летний мальчик сломал ногу на детской площадке, упав в яму
Авторы (2):
Надежда РЫЖКИНА
Галина СИМОНОВА
Яму загородили покрышками и досками. Фото: Нина БЫСОВА

Яму загородили покрышками и досками. Фото: Нина БЫСОВА

В Дзержинском районе Новосибирска 11-летний мальчик сломал ногу, провалившись в яму на детской площадке. Произошло все во дворе дома на улице Гоголя.

— Вчера вечером мы вышли с ребенком в магазин, который находится на улице Красина. Возвращаясь домой, ходим через детскую площадку, через которую идет тропинка. Сын, увидев друзей, побежал к ним через площадку. И кто бы мог подумать — вроде бы должно быть безопасное место, но он проваливается в яму на газоне. Как итог — перелом колена, — рассказала Нина Бысова, мать пострадавшего мальчика, КП-Новосибирск.

Женщина вместе с подругой положила сверху ямы покрышку и доску, а сына повезла в травмпункт. По ее словам, врачи сразу сообщили о травме ребенка в полицию.

Напомним, в мае этого года в Бердске 9-летний мальчик упал в люк и сломал 10 позвонков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бердске 9-летний мальчик упал в люк и сломал 10 позвонков

Мальчика увезли на скорой (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер