«Бежал к друзьям и провалился»: в Новосибирске мальчик сломал ногу на детской площадке, упав в яму

Яму загородили покрышками и досками. Фото: Нина БЫСОВА
В Дзержинском районе Новосибирска 11-летний мальчик сломал ногу, провалившись в яму на детской площадке. Произошло все во дворе дома на улице Гоголя.
— Вчера вечером мы вышли с ребенком в магазин, который находится на улице Красина. Возвращаясь домой, ходим через детскую площадку, через которую идет тропинка. Сын, увидев друзей, побежал к ним через площадку. И кто бы мог подумать — вроде бы должно быть безопасное место, но он проваливается в яму на газоне. Как итог — перелом колена, — рассказала Нина Бысова, мать пострадавшего мальчика, КП-Новосибирск.
Женщина вместе с подругой положила сверху ямы покрышку и доску, а сына повезла в травмпункт. По ее словам, врачи сразу сообщили о травме ребенка в полицию.
Напомним, в мае этого года в Бердске 9-летний мальчик упал в люк и сломал 10 позвонков.
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