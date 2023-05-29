В Бердске 9-летний мальчик упал в люк и сломал 10 позвонков

Мальчика увезли со сломанным позвоночником. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 26 мая, 9-летний бердчанин упал в открытый канализационный люк. Ребенок сломал 10 позвонков.

— На месте были пожарно-спасательный и поисковый отряды Бердска. С помощью альпинистского снаряжения ребенка достали и передали врачам, — сообщили КП-Новосибирск в областном МЧС.

Пока неясно, есть ли у ребенка другие травмы — кроме сломанного позвоночника.

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