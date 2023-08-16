В Новосибирске почти 44% трамвайных путей нуждаются в ремонте

В Новосибирске планируют отремонтировать 60 км трамвайных путей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 60 километров трамвайных путей нуждаются в капитальном ремонте. Это 44% от их общей протяженности.
— В 2023 году планируется отремонтировать 3,1 километра путей на левом берегу Новосибирска. Также в течение 2023-2024 годов планируется провести ремонт путей еще на трех улицах города, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Ранее стало известно, что в Новосибирске отремонтируют 150 километров дорог в частном секторе.
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