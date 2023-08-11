В Новосибирске дороги в частном секторе отремонтируют за 150 миллионов рублей

В Новосибирске из областного и городского бюджетов было выделено 150 миллионов рублей на ремонт дорог в частном секторе. Фото: Мэрия Новосибирска

В 2023 году в Новосибирске из областного и городского бюджетов было выделено 150 миллионов рублей на ремонт дорог в зоне индивидуальной застройки, всего таких объектов 78. Дорога на улице 1-й Чулымской — одна из них, она имеет важное социальное значение — здесь находятся школа, детский сад и поликлиника. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ.

— Дорога на улице 1-й Чулымской имеет важное значение для этого микрорайона — рядом располагаются не только частные, но и многоквартирные дома, из-за чего движение здесь очень интенсивное, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Капитально ремонтировали эту дорогу очень давно, более 600 метров будет приведено в нормативное состояние, по словам подрядчика, через неделю. Здесь есть особенности рельефа — это низина, поэтому необходимо решить вопрос с отводом грунтовых вод. Обращаю внимание также на безопасность — рядом находятся школа, детский сад и поликлиника. Все меры по безопасному движению пешеходов, особенно детей, по этой дороге будут приняты.

Ремонт участка дороги протяженностью 615 метров на улице 1-й Чулымской от дома № 112, к. 4 до дома № 81А обойдется в 7, 55 миллионов рублей. Контрактом предусмотрены исправление продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя и основания, укрепление обочин, подъем существующих смотровых колодцев с применением литого асфальтобетона. Для обеспечения безопасности пешеходов будут восстановлены искусственные неровности, обозначены пешеходные переходы.

Также строителям необходимо исправить дорожное полотно так, чтобы обеспечить отвод воды с дороги. Задача очень сложная, учитывая то, что ливневок здесь нет.

Из 78 объектов, которые планировалось отремонтировать, завершились работы на 26 объектах, 18 — в работе, к остальным еще не приступали, но по контракту объекты, ремонтируемые за счет средств из городского бюджета, должны завершить в конце сентября, а из областного бюджета — в середине октября.

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