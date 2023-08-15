Прокуратура требует закрыть новосибирский пансионат «Рэмели»

Прокуратура добивается закрытия пансионата «Рэмели» в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура добивается закрытия пансионата «Рэмели» в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о филиале, расположенном по адресу Короленко, 140. Там выявили серьезные нарушения.

− Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении деятельности организации в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности, − рассказали КП-Новосибирск в региональной прокуратуре.

Ранее прокуратура потребовала закрыть филиал на улице Инской. Частный пансионат имеет дурную славу – там избивали пожилых постояльцев. Среди них – 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Серапионович Ларионов, который спустя некоторое время скончался в больнице.

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