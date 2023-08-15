Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил готовность № 1 к подтоплениям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал экстренно готовиться к подтоплениям из-за сильных ливней. Фото: Екатерина ШИРОКОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал экстренно готовиться к подтоплениям из-за сильных ливней. Регион оказался во власти непогоды. На эту тему градоначальник высказался на аппаратном совещании во вторник, 15 августа.

Глава Новосибирска поручил районам и районным администрациям взять ситуацию на контроль.

− Если нет технических средств – создать оперативные группы, объезжать места, где возможны подтопления, − приказал Анатолий Локоть.

Также мэр акцентировал внимание на необходимости оперативно реагировать при возникновении потопов – сразу передавать информацию в соответствующие службы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за ливней, накрывших Новосибирск в выходные, произошло подтопление шести участков в городе.

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