В Новосибирске из-за ливней затопило шесть территорий

Из-за ливней, накрывших Новосибирск в выходные, произошло подтопление шести участков в городе. Фото: Екатерина ШИРОКОВА

Из-за ливней, накрывших Новосибирск в выходные, произошло подтопление шести участков в городе. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 14 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть.

− Мы справились с этим своими силами. Не обращались в Главное управление (ГУ МЧС России по Новосибирской области – прим. ред.) за помощью, − подчеркнул градоначальник.

Глава Новосибирска отметил, что на устранение потопов ушло около часа. Однако из-за неблагоприятных погодных условий пришлось приостановить работу общественного транспорта.

По словам Анатолия Локтя, непростая ситуация сложилась на улице Энергетиков. Там потребовалось больше времени на устранение последствий – тем не менее, ситуацию удалось взять под контроль.

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