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НовостиОбщество15 августа 2023 5:56

В Новосибирске прокуратура проведет проверку после ЧП на детской площадке

Ребенок сломал там руку
Анастасия ХРОМЫХ
Прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на детской площадке в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на детской площадке в Новосибирске. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка на детской площадке на ОбьГЭСе. ЧП произошло в понедельник, 14 августа.

По словам очевидцев, ребенок сломал руку во время игры и потерял сознание. На место вызвали скорую помощь.

− Обстоятельства получения травмы несовершеннолетним устанавливаются. В связи с происшествием прокуратура проверит соответствие детских площадок нормативам, а также даст оценку действиям управляющих компаний по их содержанию, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

При выявлении нарушений ведомство примет меры.

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